Mann wird nach Unfall mit Wasserskiern in Donau vermisst

Obernzell: Nach einem Unfall auf der Donau wird ein Mann vermisst. Der 55-Jährige war bei Obernzell im Landkreis Passau hinter einem Boot Wasserski gefahren, als er in die Schiffsschraube geriet und schwer verletzt unterging. Die Schifffahrt wurde in dem Bereich eingestellt. An der Suche nach dem Mann sind auch zwei Hubschrauber und Drohnen beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2023 18:00 Uhr