Mann wird in Regensburg auf offener Straße erschossen

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: In der Regensburger Innenstadt ist heute morgen gegen 8 Uhr ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Einsatzkräfte fanden den 57-Jährigen tot an der vielbefahrenen Furtmayrstraße südöstlich des Hauptbahnhofs. Im Rahmen der eingeleiteten Großfahndung wurde ganz in der Nähe ein 55-Jähriger festgenommen, der eine Schusswaffe bei sich hatte. In welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, ist noch unbekannt, ebenso das Motiv. Offenbar war es zwischen ihnen zu einem Streit gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 12:00 Uhr