Mann wird bei Polizeieinsatz in Ingolstadt getötet

Kurzmeldung ein/ausklappen Im Bahnverkehr wird es wohl diese Woche keine Warnstreiks geben

Berlin: Bahnreisende müssen in dieser Woche wohl keine Warnstreiks befürchten. Wie die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG am Abend mitgeteilt haben, ist ein Abstimmungsgespräch für die weiteren Tarifverhandlungen konstruktiv verlaufen. Am nächsten Montag sollen die Gespräche weitergehen. Die konkurrierende Lokführergewerkschaft GDL hat nun ihre Forderungen für die anstehenden Verhandlungen mit der Bahn vorgestellt: Mehr Geld, kürzere Arbeitszeiten und steuerfreie Inflationszahlungen. Für Überraschung sorgte die GDL mit ihren Plänen für eine Leiharbeitsfirma. Sie soll der Bahn mittelfristig Lokführer abjagen und diese zu fairen Konditionen an andere Bahnunternehmen verleihen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2023 04:00 Uhr