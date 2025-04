Mann wird bei Löschversuch schwer verletzt

Bamberg: Bei einem Wohnungsbrand in der oberfränkischen Stadt ist am Abend ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 56-Jährige versucht, die Flammen in seiner Wohnung zu löschen. Er musste reanimiert werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei weitere Hausbewohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Das Feuer war in der Küche der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

