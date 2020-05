Mann stürzt am Spitzingsee in den Tod

In Bayern treten weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft

München: In Bayern sind um Mitternacht weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. So dürfen große Geschäfte unter Beachtung der Hygieneregeln wieder aufmachen, ebenso Einkaufszentren. Auch Tierparks, Museen und Bibliotheken können grundsätzlich wieder für Besucher öffnen. In Fahrschulen und Musikschulen ist von heute wieder eingeschränkt Unterricht möglich. Die Viertklässler kehren an die Grundschulen zurück - auch für die Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss anstreben, beginnt wieder der Präsenzunterricht. Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds, Brandl, warnte in diesem Zusammenhang vor einer Überforderung der Kommunen. Da die Schüler wegen der Abstandsregeln nur im Schichtbetrieb unterrichtet werden könnten, müssten auch die Schulbusse ihre Taktzeiten anpassen. Vor allem im ländlichen Raum müsse man dafür erst Buslinien organisieren, so Brandl in der "Welt". Nach seinen Worten kann das bis Oktober dauern, wenn man sich bei den Ausschreibungen an die bisherigen Vorgaben hält.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.05.2020 01:00 Uhr