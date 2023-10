Mann stirbt nach Zusammenbruch bei München Marathon

München: Beim Marathon in der bayerischen Landeshauptstadt ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Läufer kollabierte auf der Strecke durch die Münchner Innenstadt. Rettungskräfte reanimierten den Mann mehrfach und brachten ihn ins Krankenhaus. Am Nachmittag starb er in der Klinik. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Es sei ungewöhnlich, dass ein junger Mann nach solch einem Zusammenbruch noch am selben Tag stirbt, sagte ein Polizeisprecher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 22:30 Uhr