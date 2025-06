Mann stirbt in Oberbayern an Borna-Virus

Im Stadtgebiet von Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern ist das seltene Borna-Virus zuletzt gleich zwei Mal aufgetreten: Zwei Männer haben sich damit infiziert, einer von ihnen ist gestorben. Das Gesundheitsamt versucht aktuell herauszufinden, wie die beiden sich angesteckt haben. Das Virus wird in der Regel von Spitzmäusen übertragen und kann schwere Gehirnentzündungen verursachen - eine Infektion verläuft meist tödlich. Jährlich erkranken laut dem Robert Koch-Institut bundesweit bis zu sieben Personen am Borna-Virus.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 19:00 Uhr