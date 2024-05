Mann stirbt bei Unwetter in Unterfranken

Arnstein: Die heftigen Unwetter gestern haben in Unterfranken ein Todesopfer gefordert. In Arnstein im Landkreis Main-Spessart kam ein Mann in seinem vollgelaufenen Keller ums Leben. Gewitter und Starkregen richteten auch in anderen Teilen Frankens Schäden an. In Aschaffenburg gab es mehr als 200 Feuerwehreinsätze. In Forchheim in Oberfranken mussten die Rettungskräfte mehr als hundert Mal ausrücken, unter anderem, um Fahrzeuge in einer überfluteten Unterführung zu bergen. Verletzt wurde niemand. Die Unwetter hatten gestern auch andere Regionen im Westen Deutschlands getroffen, Bäche traten über die Ufer, Keller und Straßen standen unter Wasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 13:00 Uhr