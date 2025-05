Mann sticht in Bielefeld auf Feiernde ein - Fahndung läuft

Bielefeld: Ein Mann soll in der nordrein-westfälischen Stadt mindestens fünf Menschen mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben, drei von ihnen schwer. Der unbekannte Täter ist flüchtig. Er soll Feiernde vor einer Bar in der Bielefelder Innenstadt am frühen Morgen angegriffen haben. Bei der Spurensuche am Tatort stellten die Beamten mehrere Messer sicher. Dem WDR liegen Hinweise vor, dass die Polizei die Tat intern als Anschlag bewertet. Demnach haben die Ermittler bisher aber keine Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat.

