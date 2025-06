Mann schießt in Hof mit Luftgewehr auf Partygäste

Hof: Ein Anwohner hat in der vergangenen Nacht in der oberfränkischen Stadt mit einem Luftgewehr auf Partygäste geschossen. Der 65-Jährige hatte sich zuvor bei der Polizei über eine laute Feier im Innenhof eines Mehrfamilienhauses beschwert. Doch anstatt das Eintreffen der Beamten abzuwarten, griff der Mann laut Polizei von seinem Balkon aus selbst zur Waffe. Ein 17-Jähriger wurde dabei leicht an der Schulter verletzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und nahm den alkoholisierten Mann fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten zahlreiche Waffen sicher.

