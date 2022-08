Mann schießt am Flughafen von Canberra um sich

Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 09:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Canberra: Der Flughafen der australischen Hauptstadt ist nach mehreren Schüssen im Terminal evakuiert worden. Nach Polizeiangaben nahmen Einsatzkräfte einen Mann fest und beschlagnahmten eine Schusswaffe. Augenzeugen berichten, der habe Mann in der Nähe der Check-in-Schalter mit einer Pistole in die Luft geschossen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Aktuell starten keine Flugzeuge aus Canberra, etliche Passagiere sitzen auch in Maschinen auf dem Rollfeld fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2022 09:30 Uhr