Mann schießt am Flughafen von Canberra um sich

Brandschäden in Europa erreichen neues Rekord-Niveau

Paris: Bei Großfeuern in Europa sind in diesem Jahr bereits rund 6.600 Quadratkilometer Land verbrannt - so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006. Das geht aus Daten des Europäischen Waldbrand-Informationssystems EFIS hervor. Demnach waren heuer nicht nur - wie sonst - hauptsächlich die Mittelmeerländer betroffen. EFIS spricht von einer beunruhigenden Situation - und man sei erst in der Mitte der Brandsaison. Am schlimmsten betroffen ist in diesem Jahr bislang Spanien, gefolgt von Rumänien und Portugal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 09:00 Uhr