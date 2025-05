Mann saß in Großbritannien 38 Jahre unschuldig im Gefängnis

Justizirrtum in Großbritannien sorgt für Aufregung: Dort wurde jetzt ein Mann aus einer Haftanstalt entlassen, der nach Überzeugung eines Berufungsgerichts 38 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis war. Der Mann war in den 80er Jahren wegen Mordes an einer jungen Frau verurteilt worden. Neueste Untersuchungstechniken zeigten jetzt aber, dass seine DNA nicht mit den DNA-Spuren übereinstimmt, die damals am Tatort sichergestellt wurden.

