Mann rast in Vancouver mit Auto in Menschenmenge

Vancouver: In der kanadischen Küstenstadt hat es einen schweren Zwischenfall mit vielen Toten und Verletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilte, raste ein Mann während eines Straßenfestivals mit seinem Auto mitten in ein Menschenmenge. Erste Bilder vom Ort des Geschehens zeigen entlang der betroffenen Straßenmeile Menschen, die am Boden liegen und Rettungskräfte im Einsatz. Der Fahrer des Wagens, bei dem es sich laut Augenzeugen um einen Geländewagen handelte, konnte festgenommen werden. Laut Polizei ist er 30 Jahre alt und stammt aus Vancouver. Unklar ist derzeit noch, ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Tat handelt. Der Vorfall ereignete sich einen Tag vor den Parlamentswahlen in Kanada.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 10:00 Uhr