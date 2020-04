Mann muss wegen Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen ins Gefängnis

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aschaffenburg: Wegen wiederholter Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen muss ein 35-jähriger Mann in Unterfranken ins Gefängnis. Das Polizeipräsidium Mainfranken hat mitgeteilt, der Mann habe bereits sechs Mal gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg hat deshalb angeordnet, dass er in Gewahrsam muss. Der Mann soll bis zum 19. April in einer Justizvollzugsanstalt bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 15:00 Uhr