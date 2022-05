Mann mit Schussverletzung in München-Nord aufgefunden

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Stadtteil Milbertshofen ist in der bayerischen Landeshauptstadt am Abend ein offenbar durch einen Schuss verletzter Mann aufgefunden worden. Zeugen hatten um 21 Uhr wegen mehrerer Schüsse den Notruf alarmiert. Die Polizei rückte darum mit einem Großaufgebot an. An einer Bushaltestelle fanden Polizisten einen 24-Jährigen mit einer leichten Blessur am Bein, die vermutlich von einem Schuss stammte. Der Mann wollte aber keine Angaben machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 01:00 Uhr