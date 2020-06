Mann in Internetcafe in Ingolstadt erschossen

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: In einem Internetcafe ist am Abend ein Mann erschossen worden, wie die Polizei in der oberbayerischen Stadt mitgeteilt hat. Einsatzkräfte konnten demnach noch in Tatortnähe einen Verdächtigen festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Zuvor hatten Zeugen gemeldet, Schüsse aus dem Internetcafe gehört zu haben. Die Beamten fanden das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Der Mann starb noch am Tatort.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 06:00 Uhr