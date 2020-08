Mann greift Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz an

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Graz: In der österreichischen Stadt sorgen mehrere Vorfälle mit antisemitischem Hintergrund für Aufsehen. Zunächst war die Grazer Synagoge beschädigt und mit pro-palästinensischen Parolen besprüht worden. Gestern dann wurde der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Graz, Rosen, von einem Mann mit einem Baseballschläger angegriffen. Da sich Rosen in sein Auto habe retten können, sei er nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Als Reaktion ordnete Österreichs Innenministerium eine verstärkte Überwachung aller jüdischen Einrichtungen im Land an. Bundeskanzler Kurz teilte mit, er sei erschüttert über den Angriff. Bundespräsident Van der Bellen hat getwittert, Antisemitismus habe keinen Platz in der österreichischen Gesellschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 07:00 Uhr