Mann fährt in Passau mit Auto in Menschengruppe

Passau: In der bayerischen Stadt ist am frühen Abend ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, fünf mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Nach ersten Erkenntnissen befand sich in der Gruppe auch die Ehefrau des Fahrers sowie seine fünfjährige Tochter. Beide seien unter den Verletzten, so die Beamten in Passau. Der 48-jährige Fahrzeuglenker wurde festgenommen. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden um Hinweise gebeten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 19:00 Uhr