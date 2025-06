Mann fährt in Passau in Menschengruppe

Passau: In der niederbayerischen Stadt ist ein Mann am Nachmittag mit einem Auto in eine Menschengruppe in der Innenstadt gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter die Frau und die fünfjährige Tochter des Fahrers. Die Polizei schließt Absicht nicht aus. Offenbar befanden sich die Frau und der Mann in einem Sorgerechtsstreit. Laut den Behörden schwebt niemand in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter, ein 48 Jahre alte Iraker, wurde festgenommen. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln. Der Vorwurf ist nach derzeitigem Erkenntnisstand ein versuchtes Tötungsdelikt.

