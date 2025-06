Mann fährt in Passau in Menschengruppe

Passau: In der niederbayerischen Stadt ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren und hat dabei fünf Personen verletzt. Laut Polizei schwebt niemand in Lebensgefahr. Die Ermittler vermuten eine Beziehungstat, da unter den Verletzten auch die Ehefrau und die fünfjährige Tochter des Fahrers sind. Demzufolge gibt es Hinweise auf einen Sorgerechtsstreit. Der 48-jährige Fahrzeuglenker mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 21:00 Uhr