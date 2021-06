Mann ertrinkt in überflutetem Keller in Baden-Württemberg

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rot an der Rot: In Baden-Württemberg ist ein Mann im überschwemmten Keller seiner Wohnung ertrunken. Laut Polizei wurde der 65-Jährige im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht. Die Feuerwehr konnte den Toten erst Stunden später bergen, nachdem das Wasser abgeflossen war. Auch in Bayern kam es wieder zu Überschwemmungen, etwa im schwäbischen Nördlingen. Laut Deutschem Wetterdienst ist auch heute wieder lokal heftiger Starkregen möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 07:00 Uhr