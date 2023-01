Mann ersticht in Schleswig-Holstein zwei Zugpassagiere

Nachrichtenarchiv - 25.01.2023 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug in Norddeutschland sind zwei Menschen getötet worden. Laut Innenministerium gab es sieben Verletzte. Demnach griff ein Palästinenser auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg am Nachmittag offenbar wahllos mehrere Menschen an. Sein Motiv ist noch nicht bekannt. Der Angreifer wurde am Bahnhof von Brokstedt festgenommen. Weil er selbst verletzt wurde, liegt er im Krankenhaus. Er soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Der Zugverkehr auf der Strecke wurde vorübergehend eingestellt. Laut Deutscher Bahn müssen Reisende mit Zugausfällen auch im Fernverkehr rechnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2023 19:45 Uhr