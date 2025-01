Mann erschießt mindestens zehn Menschen in Montenegro

Cetinje: In einer Kleinstadt in Montenegro hat ein Mann mindestens zehn Menschen erschossen, unter ihnen zwei Kinder. Nach Angaben der Ermittler war ein Streit in einer Kneipe eskaliert. Wie das Innenministerium am Morgen mitteilte, sind unter den Opfern der Kneipenbesitzer und dessen Kinder. Als Polizisten den 45-jährigen Täter festnehmen wollten, erschoss er sich selbst.

