Mann erschießt in Washington Mitarbeiter der israelischen Botschaft

Washington: In der US-Hauptstadt sind zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft bei einem Schusswaffenangriff getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, verließen der Mann und die Frau gerade eine Veranstaltung des Jüdischen Museums, als ein 30-Jähriger das Feuer auf sie eröffnete. Anschließend habe der Mann das Museum betreten. Dabei wurde er demnach von Sicherheitskräften gestellt. Laut Polizei stammt der mutmaßliche Täter aus Chicago. Er soll während des Angriffs "free Palestine" - also "befreit Palästina" gerufen haben. Der israelische Botschafter in den USA sagte, bei den beiden Getöteten handle es sich um ein junges Paar. US-Präsident Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Im Internet schrieb er, die schrecklichen Morde, die auf Antisemitismus beruhten, müssten sofort aufhören. Der israelische Staatspräsident Herzog sprach von einem verabscheuungswürdigen Akt des Hasses. Er sei am Boden zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 10:00 Uhr