21.01.2023 19:00 Uhr

Markdorf: In einem Gemischtwarenladen am Bodensee ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Konstanz eine 44-jährige Angestellte erschossen worden. Die Polizei nahm ihren drei Jahre älteren, von ihr getrennt lebenden Ehemann fest. Wie es hieß, betrat der Mann gegen Mittag betrunken das Geschäft in Markdorf in Baden-Württemberg und gab den tödlichen Schuss ab. Danach sei er mit einem Taxi geflohen, aber wenig später gefasst worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 19:00 Uhr