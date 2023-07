Kurzmeldung ein/ausklappen Mann erschießt drei Menschen in Langweid bei Augsburg

Augsburg: Die Polizei in Schwaben ermittelt im Fall einer Bluttat gestern Abend in der Gemeinde Langweid am Lech. Ein 64-jähriger Mann hat dort drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses erschossen, in dem er auch selbst wohnte. Die Opfer sind zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und ein 52-jähriger Mann. Danach stürmte der mutmaßliche Schütze nur wenige hundert Meter weiter in ein anderes Haus und richtete auch dort seine Waffe auf zwei Menschen. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer soll alle Opfer gekannt haben; die Polizei geht daher von einem Nachbarschaftsstreit aus. Nach der Tat ließ er sich widerstandslos in seinem Auto festnehmen. Heute soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

