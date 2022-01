Mann eröffnet Feuer auf Heidelberger Uni-Campus

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidelberg: Nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg soll ein Opfer mittlerweile seinen schweren Verletzungen erlegen sein. Das teilte die Deutsche Presse Agentur mit und beruft sich auf Sicherheitskreise. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, als ein Mann am Nachmittag in einem Hörsaal mit einem Gewehr um sich schoss. Auch der Täter ist nach Polizeiangaben tot. Unklar ist, ob er sich selbst gerichtet hat oder ob Einsatzkräfte ihn erschossen haben. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgeriegelt. Wie es heißt, soll der Täter Student an der Uni gewesen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 16:00 Uhr