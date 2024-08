Mann aus Raubling soll Vater getötet haben

Raubling: Ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Rosenheim, der wegen Tötungsverdachts in der Nähe von Neapel festgenommen worden ist, soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Das haben die Behörden mitgeteilt. Außerdem veröffentlichten sie weitere Einzelheiten zu dem Fall. Demnach steht mittlerweile fest, dass es sich bei dem im Kofferraum gefundenen Toten um den 60-jährigen Vater des Mannes handelt. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus und verdächtigen den Sohn. Zeugen hatten zu Wochenbeginn die Polizei gerufen, weil sie verdächtige Geräusche aus der gemeinsamen Wohnung von Vater und Sohn in Raubling gehört hatten. Nachdem die Spuren dort auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten, leitete die Polizei eine internationale Fahndung ein. Italienische Beamte fanden dann das Auto des Vaters mit seiner Leiche im Kofferraum in der Nähe von Neapel und fassten wenig später den Sohn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 00:00 Uhr