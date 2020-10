Mann aus geschlossener Klinik in Unterfranken auf der Flucht

Einige bayerische Kommunen verschärfen Maßnahmen

München: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Bayern verschärfen immer mehr Städte und Landkreise die Maßnahmen. Im Landkreis Fürstenfeldbruck dürfen sich ab morgen beispielsweise nur noch Angehörige zweier Hausstände oder maximal fünf Personen treffen. An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen nur noch 25 Personen teilnehmen, unter freiem Himmel 50. Im Landkreis Regen gilt ab morgen, dass Schulklassen geteilt werden müssen, um den Mindestabstand einzuhalten. Ansonsten müssen die Schüler via Internet von zu Hause aus unterrichtet werden. In München dürfen Gastronomen ab Mittwoch nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. In Teilen der Innenstadt gilt dann wieder eine Maskenpflicht im Freien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.10.2020 21:45 Uhr