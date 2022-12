Mann aus Bayern war laut Ermittlern Teil der Führungsriege von Reichsbürger-Gruppe

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein Mann aus Bayern ist nach Auffassung von Ermittlern die rechte Hand des Anführers der Reichsbürger-Gruppe, gegen die Ermittler heute bei einer Großrazzia vorgegangen sind. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft ist der Verdächtige am Morgen im Freistaat festgenommen worden. Er soll innerhalb der Vereinigung als persönlicher Referent des mutmaßlichen Rädelsführers Heinrich der dreizehnte Prinz Reuss fungiert haben. Laut Innenminister Herrmann stammten insgesamt sechs der 25 am Morgen festgenommenen Beschuldigten aus Bayern. Zwei davon gehörten nach Auffassung der Ermittler zum Führungsstab eines sogenannten militärischen Arms der Gruppe, die die staatliche Ordnung in Deutschland durch eine eigene ersetzen wollte. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gab es Festnahmen in den Landkreisen Forchheim, Schweinfurt, Ansbach und Bayreuth, im Ausland war das in Perugia in Italien und Kitzbühel in Österreich der Fall. Mittlerweile sitzen 13 der 25 Festgenommenen in Untersuchungshaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 18:00 Uhr