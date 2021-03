"Mank" erhält die meisten Oscar-Nominierungen

Söder nennt Wahlergebnisse "Schlag ins Herz"

Berlin: Angesichts der deutlichen Stimmenverluste der CDU bei den Landtagwahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hat Parteichef Laschet zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung vor der Bundestagswahl im Herbst aufgerufen. In Krisenzeiten hätten in Mainz die Sozialdemokratin Dreyer und in Stuttgart der Grünen-Politiker Kretschmann vom Amtsbonus profitiert. - CSU-Chef Söder nannte die Wahlergebnisse einen schweren Schlag in das Herz der Union und sprach sich für ein sogenanntes Zukunftsteam aus. Es müsse erkennbar werden, wer die Jüngeren seien, die sich nach der Wahl am 26. September einbringen könnten, so Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 17:00 Uhr