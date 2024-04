MAN testet fahrerlosen LKW auf der Autobahn

München: Der Lastwagenbauer MAN testet seine fahrerlosen LKW auf der Autobahn. Auf der A9 nördlich von München wird ein computergesteuerter Sattelschlepper unterwegs sein. Mitfahren wird heute Bundesverkehrsminister Wissing, der so für die neue Technik werben will. MAN hat das Testfahrzeug zusammen mit Zulieferern wie Bosch, Knorr-Bremse und dem TÜV Süd entwickelt und auf dem werkseigenen Testgelände erprobt. Mit einer Sondergenehmigung geht es nun für weitere Tests auf die Autobahn. Dabei wird der LKW von Mitarbeitern in einem Kontrollzentrum überwacht und notfalls gesteuert. Außerdem sitzt noch ein Sicherheitsfahrer am Lenkrad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 08:00 Uhr