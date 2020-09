MAN baut bis zu 9.500 Stellen ab

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bus-und LKW-Bauer MAN baut in großem Umfang Stellen ab. Wie der Münchner Konzern heute mitteilte, sollen in Deutschland und Österreich bis zu 9500 Stellen gestrichen werden. Bis 2023 will die VW-Tochter auf diese Weise 1,8 Milliarden Euro einsparen. Die Betriebe im sächsischen Plauen sowie im rheinland-pfälzischen Wittlich könnten ganz geschlossen werden, ebenso der Produktionsstandort in Steyr in Österreich. Wie stark Bayern von dem Stellenabbau betroffen ist, ist noch nicht bekannt. Seit längerem steht bei MAN ein größerer Stellenabbau zur Diskussion. Jetzt fällt er größer aus als erwartet: zuletzt war von bis zu 6000 Stellen die Rede.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 09:00 Uhr