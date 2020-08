Mamming meldet 43 weitere Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Der Corona-Ausbruch in dem niederbayerischen Ort weitet sich aus. Auch in einem zweiten Betrieb haben sich Saisonarbeiter mit dem Virus angesteckt. Wie Landrat Bumeder sagte, befinden sich diese Gruppe und auch deren Kontaktpersonen in Quarantäne. Nach vollständiger Auswertung der Tests liege die Zahl der Infizierten nun bei 43. Zuvor war noch von 27 Fällen die Rede gewesen. Die Tests in weiteren Betrieben und bei Bürgern im Landkreis Dingolfing-Landau seien negativ gewesen, sagte der CSU-Politiker. Der neu betroffene Betrieb stellt Gemüsekonserven her. Vermutlich haben sich die Menschen bei Mitarbeitern des Gemüsehofes angesteckt, in dem es zuerst einen Ausbruch gegeben hatte. Dort wurde bei 230 Erntehelfern eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 23:00 Uhr