Malta ruft EU zur Aufnahme von Migranten auf

Valletta: Malta hat andere europäische Staaten um Hilfe für 56 aus Seenot gerettete Migranten gebeten. Wie die Regierung in einem Brief an die EU-Kommission schrieb, sind die Migranten außerhalb maltesischer Gewässer aufgenommen und auf ein Touristenschiff gebracht worden. Dort würden sie jetzt auf ihre Verteilung warten. Auslöser für den Hilferuf sei die Tatsache, dass die Aufnahmezentren auf der Insel überfüllt und wegen der Quarantänebestimmungen bereits isoliert seien. Im Herbst hatten sich Länder wie Malta und Italien mit Staaten wie Deutschland und Frankreich auf die Verteilung von Bootsflüchtlingen geeinigt. Das Abkommen liegt allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie auf Eis. Auf Malta sind derzeit offiziell 465 Covid-19 Infizierte gemeldet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 15:45 Uhr