Malmö Proteste gegen israelische Teilnahme bei zweitem ESC-Halbfinale

Malmö: Vor Beginn des zweiten Halbfinales des Eurovision Song Contests werden größere Demonstrationen erwartet. Die schwedische Polizei rechnet mit bis zu 30.000 Menschen, die gegen die Teilnahme Israels am Wettbewerb protestieren. Am Nachmittag soll ein Demonstrationszug durch die Malmöer Innenstadt beginnen. Auch eine kleinere pro-israelische Demonstration ist angemeldet. Anlass ist der Auftritt der israelischen ESC-Teilnehmerin Eden Golan. Sie will sich heute Abend für einen Platz im Finale am Samstag qualifizieren. Deutschlands Vertreter Isaak ist dafür bereits gesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 17:00 Uhr