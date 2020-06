Mallorca will bis zu 10 900 Deutsche einreisen lassen

Das Wetter: Meist trüb und gebietsweise Regen, Höchstwerte 13 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag trüb und gebietsweise Regen bei 13 bis 19 Grad. In der Nacht weitere Regenfälle und Abkühlung auf 13 bis 10 Grad. Morgen wenig Änderung. Am Fronleichnamstag nachlassender Regen und allmählich freundlicher. Am Freitag ungetrübter Sonnenschein. Tageshöchstwerte zunächst 13 bis 22, am Freitag 26 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 15:00 Uhr