Mallorca verbietet Alkoholkonsum auf offener Straße am Ballermann

Palma: Am sogenannten Ballermann auf Mallorca ist der Konsum von Alkohol auf offener Straße künftig verboten. Das hat die Regierung der Balearen beschlossen. Betroffen sind auch andere Party-Zonen auf der spanischen Mittelmeer-Insel und Teile von Ibiza. Das Verbot tritt schon in den nächsten Tagen in Kraft. Wer dann zum Beispiel mit einer offenen Bierdose am Strand erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 500 bis 1.500 Euro rechnen. STOPP Schon vorher waren Trinkgelage auf offener Straße verboten, wobei die Höchstzahl der Personen der jeweiligen Gruppe nicht festgelegt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 21:00 Uhr