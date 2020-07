Mallorca-Touristen müssen ab dem Wochenende Masken tragen

Prüfausschuss untersucht Umgang der WHO mit Corona

Genf: Nach der Kritik an ihrem Umgang mit der Corona-Pandemie setzt die WHO einen Prüfausschuss ein. Das hat die Weltgesundheitsorganisation bekanntgegeben. Was genau das unabhängige Expertengremium prüfen wird, müssen die Organisation und ihre Mitgliedsstaaten noch ausarbeiten. Den Vorsitz des Gremiums übernehmen laut WHO zwei frühere Politikerinnen: Die einstige Präsidentin von Liberia und Friedensnobelpreisträgerin Johnson Sirleaf sowie die frühere Ministerpräsidentin von Neuseeland, Clark. Der WHO wird vorgeworfen, sie habe zu spät über das neuartige Corona-Virus informiert und verhalte sich unkritisch gegenüber China. Die meisten Vorwürfe kamen von den USA, die inzwischen ihren Austritt aus der WHO erklärt haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2020 15:00 Uhr