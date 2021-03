Mallorca ist ab Sonntag kein Corona-Risikogebiet mehr

Söder begrüßt Corona-Notbremse in Nürnberg

Nürnberg: Ministerpräsident Söder hat die konsequente Umsetzung der "Notbremse" wegen einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuansteckungen in Nürnberg als bedauerlich, aber für die Sicherheit als "ganz entscheidend" bezeichnet. Das sagte Söder am Rande eines Schulbesuchs in der Stadt. Wegen der gestiegenen Inzidenz in Nürnberg müssen Schulen und Kitas ab Montag wieder geschlossen werden. Es gilt Distanzunterricht, außer für die Abschlussklassen. Kindertagesstätten wechseln wieder in den Notbetrieb. Gleiches gilt für den Landkreis Deggendorf, weil auch dort die Inzidenz über 100 geklettert ist. Die Nürnberger Gesundheitsreferentin Walthelm von den Grünen sagte, die in Bayern geltende Verordnung gebe der Stadt keinen Spielraum. Die Stadt appellierte an alle Eltern, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn sie sie unbedingt brauchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 14:00 Uhr