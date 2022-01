Mali will Wahlen um bis zu fünf Jahre verschieben

Bamako: Die vom Militär dominierte Übergangsregierung in Mali will die für Februar angesetzten Wahlen um bis zu fünf Jahre verschieben. Das hat der malische Außenminister Diop der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas mitgeteilt. Die Ecowas will am 9. Januar einen Sondergipfel zur Lage in Mali abhalten, weil das Land den international vereinbarten Zeitplan für eine Rückkehr zur Demokratie mehrfach nicht eingehalten hat. Die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Högl, forderte heute, dass ein Ende der Bundeswehreinsätze in Mali überprüft werden soll. Man müsse die Lage schonungslos analysieren, so Högl. Zuletzt hatten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und andere Länder den Machthabern in Mali vorgeworfen, Söldner der russischen Firma Wagner ins Land zu holen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.01.2022 18:30 Uhr