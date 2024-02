Maler Karl Horst Hödicke ist gestorben

Berlin: Der Neoexpressionist und als "Vater der Jungen Wilden" bezeichnete Maler Karl Horst Hödicke ist tot. Er starb gestern im Alter von 85 Jahren. Das teilte die Galerie König unter Berufung auf seine Familie mit. Der in Nürnberg geborene Hödicke entwickelte bereits in den 1960er Jahren eine Stilrichtung, die als "Junge Wilde" bezeichnet wurde. In seiner Wahlheimat Berlin entstanden martialische Motive wie im Jahr 1977 das "Kriegsministerium" oder 1982 "Schwarze Gobi", das Nachtszenen im Scheinwerferlicht der Autos in Mauernähe zeigt. Hödickes Arbeiten waren zum Beispiel auf der documenta in Kassel zu sehen.

