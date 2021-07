Mainzer Studie zeigt hohes Maß an unentdeckten Corona-Fällen

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Männer und Frauen, Junge und Ältere zeigen deutliche Unterschiede bei Corona-Infektionen und Impfungen. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gekommen. Die Forscher hatten über acht Monate hinweg 10.000 Menschen befragt und untersucht. In diesem Zeitraum wurde bei vier Prozent der Teilnehmenden festgestellt, dass sie eine Corona-Infektion durchgemacht hatten. 40 Prozent der Infizierten wussten allerdings gar nichts davon - sie tauchten also auch in keiner offiziellen Statistik auf. Studienleiter Wild sagte, die Zahl der tatsächlichen Corona-Fälle in Deutschland sei also vermutlich deutlich größer als die erfassten Zahlen. Männer waren häufiger unentdeckt infiziert als Frauen, Ältere häufiger als Jüngere.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 15:00 Uhr