Mainz verbleibt in der Fußball-Bundesliga auf Relegationsplatz

Zum Sport: Im Abendspiel der Bundesliga haben sich Heidenheim und Mainz 1:1 getrennt. Die Mainzer bleiben damit zwei Spieltage vor Saisonende auf dem Relegationsplatz für den Abstieg aus dem Liga-Oberhaus. Beim Formel-1-Rennen in Miami in den USA hat der Brite Lando Norris seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert. Er ließ Weltmeister Max Verstappen hinter sich. Rang drei ging an Charles Leclerc im Ferrari.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 06:00 Uhr