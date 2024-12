Mainz schlägt FC Bayern 2:1

Mainz: In der Fußball-Bundesliga hat Mainz den FC Bayern 2:1 geschlagen und für die erste Saisonniederlage der Münchner gesorgt. Bremen siegte bei St. Pauli 2:0, Leverkusen in Augsburg ebenfalls mit 2:0 und Mönchengladbach gegen Kiel 4:1. Das Spiel von Union Berlin gegen Bochum endete 1:1. In der zweiten Liga gewann Darmstadt am Abend gegen Kaiserslautern 5:1.

