Mainz schlägt auswärts Mönchengladbach 3:1

Zum Fußball: In der Bundesliga feiert Mainz den vierten Sieg in Folge: Der FSV setzte sich mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach durch. - damit klettern sie in der Tabelle auf Platz 3. Und in der 2. Liga spielte Kaiserslautern gegen Elversberg 1:1 unentschieden. Darmstadt schlug den Karlsruher SC mit 3:0

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.03.2025 23:00 Uhr