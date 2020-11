Mainz fährt in der Fußball-Bundesliga ersten Saisonsieg ein

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Mainz den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft gewann in Freiburg mit 3:1. In der zweiten Bundesliga konnte Würzburg ebenfalls zum ersten Mal drei Punkte holen. Der Aufsteiger bezwang Hannover mit 2:1, bleibt aber dennoch Tabellenschlusslicht. Fürth baute seine Siegesserie aus und schlug im bayerischen Derby Regensburg 3:1. Damit stehen die Mittelfranken zumindest vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz. Außerdem spielten: Hamburg - Bochum 1:3 und Aue - Darmstadt 3:0.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 17:30 Uhr