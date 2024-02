Mainz 05 verpflichtet Hendriksen als neuen Trainer

Mainz: Der Däne Bo Henriksen wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Er wird Nachfolger von Jan Siewert, der gestern entlassen wurde. Henriksen hatte bis zum vergangenen Wochenende noch den FC Zürich trainiert, in Mainz bekommt er einen Vertrag bis 2026. Mainz steht in der Tabelle auf Rang 17, punktgleich mit Schlusslicht Darmstadt, und spielt am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 11:15 Uhr