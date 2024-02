Mainz 05 und HSV trennen sich von Trainern

Mainz: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Fußball-Bundesliga hat es Trainerentlassungen gegeben: Mainz 05 hat sich von Jan Siewert getrennt. Die Entscheidung gab der Tabellenvorletzte am Mittag bekannt. Die Mainzer hatten gestern 1:3 beim VfB Stuttgart verloren. Und Tim Walter ist nicht länger Trainer des Hamburger SV. Beim Tabellendritten sieht man das Saisonziel Aufstieg durch die zuletzt unbeständigen Leistungen in Gefahr, hieß es zur Begründung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2024 13:15 Uhr